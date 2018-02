Stad breidt buurtfietsenstallingen uit met 70 plaatsen 02 februari 2018

02u54 0 Antwerpen De stad Antwerpen opende gisteren twee nieuwe buurtfietsenstallingen: een in de Bervoetstraat tegenover kleuterschool Musica en een in de Vliegenstraat in de wijk 2060. Samen zijn ze goed voor 70 overdekte fietsstaanplaatsen.

"Een heel goed initiatief van de stad", zegt Leon Leenders die in de Bervoetstraat woont. Hij is een van de 13 mensen die al ingetekend hebben voor een van de 53 staanplaatsen in de omgebouwde kelder van een appartementsgebouw. "Ik heb een tijdje geleden zo'n paardenring aan mijn gevel geïnstalleerd om daar fietsen aan vast te maken, maar het voetpad wordt dan iets te smal voor voorbijgangers met een kinderwagen of rolstoel. Bovendien laat ik mijn tweewielers niet graag nog op straat staan. Er zijn al twee fietsen en een brommer van me gestolen hier. In deze stalling, voorzien van een schuine oprit staat hij veilig achter een deur met nummerslot en een extra buitenpoort met sleutel."





Buurtfietsenstalling Vliegenstraat heeft 16 fietsstaanplaatsen waarvan al 7 verhuurd zijn, en een bakfietsplaats. Een maandabonnement kost 5,45 euro per fiets of 10,88 euro per bakfiets, net als in alle andere buurtfietsenstallingen.





Al 645 plaatsen

Het aantal fietsstaanplaatsen beheerd door Buurtparkeren Antwerpen is in vier jaar tijd verdubbeld tot 645 fietsstaanplaatsen verdeeld over 15 buurtfietsenstallingen, waarvan meer dan 80% verhuurd is. In de loop van 2018 komen hier nog twee nieuwe locaties bij, een in Deurne en een in de Delftstraat in Borgerhout. Het team buurtparkeren ontvangt graag nog tips voor mogelijke locaties voor nieuwe buurtfietsenstallingen of buurtparkings. Die kan je mailen naar buurtparkeren@mpa.antwerpen.be. (DILA)