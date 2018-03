Stad blijft topper in cocaïnegebruik WAR ON DRUGS NOG GEEN EFFECT OP EUROPESE STUDIE VAN RIOOLWATER PATRICK LEFELON

08 maart 2018

02u31 0 Antwerpen Antwerpen is zijn titel van Europese stad met het meeste cocaïnegebruikers kwijtgeraakt aan Barcelona. Zo blijkt uit de jaarlijkse analyse van cokeresten in het rioolwater. Specialist Alexander Van Nuijs van Universiteit Antwerpen: "De daling van coke in Antwerpen is niet veroorzaakt door de War on Drugs. Daarvoor is de daling tegenover 2016 te klein."

Het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (ECMDDA) trekt elk jaar naar waterzuiveringstations in 56 steden in 19 Europese landen. Gedurende één week in maart 2017 zijn dagelijks waterstalen genomen en getest op aanwezigheid van restanten van vier soorten drugs.





In België gebeurde dat in Antwerpen-Kiel, Boom, Brussel, Antwerpen-Deurne, Geraardsbergen, Koksijde, Merchtem, Ninove, Oostende en Ruisbroek (Puurs). Het zuiveringsstation van Antwerpen-Kiel verwerkt het rioolwater van ongeveer 200.000 inwoners van het Antwerpse stadscentrum.





Antwerpen was in 2016 Europees koploper met het hoogste restant van cocaïne, zijnde 914 milligram. Dat wil zeggen dat in het rioolwater van 1.000 Antwerpenaars op één dag bijna 1 gram aan cocaïneresten werd gevonden. Op de tweede plaats kwam toen Londen met 894 milligram.





Voor 2017 wordt de fakkel van grootste cokestad overgenomen door Barcelona met 965 mg, gevolgd door het Zwitserse Zurich (934 mg) en Antwerpen (822 mg).





Professor Alexander Van Nuijs van universiteit Antwerpen werkt al enkele jaren mee aan dit Europees onderzoek. Hij noemt de de derde plaats van Antwerpen niet bepaald geruststellend.





"Antwerpen zit binnen Europa nog altijd bij de kopgroep van steden met een hoog cocaïnegebruik. Er zijn wel kleine schommelingen merkbaar in het rioolwater maar echt grote veranderingen zijn er de afgelopen zeven jaar niet geweest."





Amfetamines

Antwerpen scoort ook hoog op het gebruik van amfetamines. Daar komt het op de tweede plaats, net achter Eindhoven. Amfetamines zijn in het drugsmilieu beter bekend als de chemische drug 'speed.'





Professor Van Nuijs: "De hoge aanwezigheid van speed of andere amfetamines n Nederland en België is logisch. Die chemische drugs worden hier gemaakt en dus ook hier op de markt gebracht. Je ziet dat in Zuid-Europese steden veel minder afetamines worden gebruikt."





Burgemeester Bart De Wever voert samen met de politie een 'War on Drugs' tegen straatdealers. De voorbije jaren zijn meer dan 3.000 dealers gearresteerd. Die repressieve aanpak is niet terug te vinden in de analyse van het rioolwater.





Professor Van Nuijs: "De impact van zo'n War on Drugs op het cocaïnegebruik is pas op lange termijn te merken. Daarvoor hebben wij nog te weinig resultaten. Als het stadsbestuur interesse heeft, kunnen wij ook verschillende keren per jaar het rioolwater analyseren. Het tijdstip van analyseren is zeer belangrijk. Neem je bijvoorbeeld stalen op een feestdag of op een dag met een groot evenement dan vind je veel meer cocaïneresten dan op een gewone weekdag."