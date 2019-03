Stad bestraft drugscafé met drie maanden sluiting philippe truyts

08 maart 2019

20u58 0 Antwerpen Burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat een café aan het Cogelsplein in Deurne sluiten. Het blijft drie maanden dicht vanaf 11 maart.

Het café werd eerder al eens een maand bestuurlijk gesloten. De zaak werd toen nog op een andere locatie uitgebaat. Nadat buurtbewoners de wijkagent hadden verwittigd dat er openlijk drugs werden gebruikt en verhandeld in het café, ging de politie over tot een nieuwe controle.

In de zaak troffen de agenten drie mensen aan met drugs op zak. Er hing ook een typische hasj- en cannabisgeur. Een drugshond reageerde op verschillende plaatsen in het café. De politie vond onder meer een aantal gebruikershoeveelheden hasj en marihuana, vier joints en stukjes vershoudfolie die vaak worden gebruikt om hasj te verpakken. In de kassa zat geen geld.

De vaststellingen van de politie tonen aan dat het café enkel dienst doet als uitvalsbasis voor drugshandel. Een sluiting van drie maanden is volgens het college noodzakelijk om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren en de drugshandel te ontmoedigen.