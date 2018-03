Stad beperkt groei deelfietsen 13 maart 2018

De stad legt een plafond vast voor deelsystemen zonder vaste stations. Het reglement wordt op 15 maart van kracht. Het aantal deelfietsen mag niet hoger liggen dan 6.850. Goed voor één fiets per 76 inwoners. Daarmee doen we beter dan Amsterdam, waar 100 inwoners per deelfiets het streefdoel is.





Momenteel telt de stad 3.600 Velo's. Die zijn gebonden aan vaste stations. "We juichen deelmobiliteit toe", zegt bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA). "Maar we willen vermijden dat er overlast ontstaat. Een goed reglement drong zich op." Naast de Velo laat de stad nog 3.250 extra deelfietsen toe. Daarvan zijn er 1.000 elektrisch. Voor scooters ligt de grens op 800 voertuigen. Deelauto's maken geen deel uit van het nieuwe reglement. (PHT)