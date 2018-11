Stad begrenst snelheid van 50 eigen wagens Dieter Lizen

22 november 2018

De stad Antwerpen gaat volgend jaar in vijftig van de eigen auto’s en vrachtwagens Intelligente SnelheidsAssistentie (ISA) installeren. Dat systeem zorgt ervoor dat de maximumsnelheid niet wordt overschreden. Nu al loopt er een proefproject met drie voertuigen.

Sinds 2011 zijn er in zo’n 150 Antwerpse straten verbeteringen, meestal snelheidsremmende ingrepen, aangebracht. De stad wil echter door haar eigen wagenpark stelselmatig met het systeem uit te rusten, het goede voorbeeld geven. Uit onderzoek blijkt dat als 10% van de automobilisten zich aan de snelheidslimieten houdt, de rest van het verkeer dat voorbeeld volgt. Het systeem kent nog wel een aantal kinderziektes. Zo kan het moeilijk om met de variabele snelheden op de Ring, zeker niet als die afhankelijk zijn van het tijdstip of files en ook in tunnels werkt het lang niet feilloos. Toch zijn de eerste resultaten van de proefperiode met drie voertuigen positief genoeg om al 50 wagens met het systeem uit te rusten.