Stad Antwerpen schiet Stichting Laurent te hulp 02 juli 2018

Het Antwerpse dierendispensarium dat door de Stichting Prins Laurent wordt uitgebaat, sluit eind augustus de deuren. In het dispensarium kunnen mensen met een laag inkomen hun huisdier laten verzorgen. In Antwerpen werden vorig jaar 2.000 dieren van minderbedeelde personen geholpen. Maar daar komt eind augustus een einde aan omdat de kosten te hoog oplopen. Het Antwerps stadsbestuur zoekt een oplossing. Schepen van Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud (N-VA): "We hebben al met de stichting samengezeten en hebben eind volgende week een vervolgafspraak. We bekijken of de stad hen aan een nieuwe locatie kan helpen of andere ondersteuning kan bieden om ervoor te zorgen dat het dispensarium kan blijven bestaan."





(PhG)