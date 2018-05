St-Willibrordusstraat wordt woonerf 11 mei 2018

De Sint-Willibrordusstraat, een zijstraat van de Lange Beeldekensstraat, wordt ingericht als woonerf. Dat wil zeggen dat het autoverkeer slechts maximaal 20 kilometer per uur mag rijden en steeds voorrang moet verlenen aan voetgangers. Door vertraging bij de werken in de Klappeistraat, is de startdatum opgeschoven. De voorafgaande nutswerken zijn ingepland van 14 mei tot 5 juni. Hierdoor zal de straat niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Ook de garages zullen niet bereikbaar zijn gedurende deze periode. Er wordt een doorgang voorzien voor fietsers en voetgangers. De heraanleg van gevel tot gevel zal van start gaan in september 2018.