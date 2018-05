SRT-team schakelt razende man uit met rubberkogel 25 mei 2018

Het SRT-team van de Antwerpse politie heeft gistermorgen de vriend van een geestesgestoorde vrouw met een rubberkogel neergeschoten in het Schipperskwartier. Het parket wilde de vrouw laten colloqueren en stuurde de politie erop af. De vrouw had zich samen met haar vriend verscholen aan de achterkant van de woning. De vriend bedreigde de agenten met een bijl terwijl zijn vriendin met een slagersmes zelfmoord dreigde te plegen.





De man gooide de bijl naar de agenten, maar konden die nipt ontwijken. Eén agent vuurde daarop met het 'less lethal'-wapen FN303 een rubberkogel af op de vriend. Hij werd daarna in de boeien geslagen, net als de vriendin





Voor burgemeester Bart De Wever is hiermee het bewijs geleverd dat 'less lethal weapons', zoals de FN303, bijzonder nuttig zijn voor speciale politieteams. De Wever: "Criticasters vonden de aankoop van de FN303 destijds onverantwoord. Nu is aangetoond dat zo'n wapen bijzonder nuttig is. Het wapen beschermt de agenten en maakt moeilijke arrestaties mogelijk, zonder dat er slachtoffers vallen. Mijn respect voor het professionele optreden van ons SRT-team." (PLA)