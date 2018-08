SRT-team politie redt hartpatiënt 28 augustus 2018

De politie heeft sinds kort de wagens van het Snelle Respons Team (SRT) uitgerust met AED-toestellen (Automatische Externe Defibrillator). Het is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Afgelopen zondag heeft een SRT-team het AED-toestel voor de eerste keer in de praktijk gebruikt. Rond 9 uur kwam een noodoproep binnen van een man die vreesde dat hij een hartaanval ging krijgen. De noodcentrale verwittigde een ambulance. Ook een SRT-team dat net in de buurt was, ging op de noodoproep af.





Bij aankomst van het SRT-team kwam de man de trap af met pijn in de linkerarm en borststreek. De agenten legden de man op de grond en controleerden zijn hartritme met het AED-toestel. Daaruit bleek dat er geen reanimatie nodig was. Zij hielden de man bij bewustzijn tot de ambulance de hulpverlening overnam en de man naar het ziekenhuis kon brengen.





Woordvoerder Johan Vermant van burgemeester Bart De Wever: " De SRT-ploegen worden verondersteld binnen enkele minuten bij een noodsituatie te zijn. Die snelheid gecombineerd met de AED-toestellen en de doorgedreven EHBO-opleiding van de SRT-agenten heeft hier zijn nut bewezen."





De Antwerpse politie is niet het eerste korps dat patrouilles met een AED-defirbrillator uitrust. De politie van Hasselt installeerde twee jaar geleden al defibrillators in zijn combi's. (PLA)