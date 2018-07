SRT-team politie nog sneller in nieuwe Audi SQ7 26 juli 2018

De Snelle Respons Teams van de Antwerpse politie mogen hun oude Skoda's Octavia RS stilaan opbergen. Het stadsbestuur heeft nieuwe snelle wagens besteld. Deze keer is gekozen voor drie nieuwe Audi's SQ7. Kostprijs voor de drie auto's is 213.182,22 euro. Voor het bijkomend onderhoudscontract telt de politie nog eens 44.254,68 euro neer.





De SQ7 zijn de strafste SUV-wagens in het gamma van Audi. De wagens hebben motoren met 435 pk en trekken razendsnel op. Van 0 naar 100 km per uur gaat in 4,8 seconden.





De SRT-teams zijn uitgerust met speciale apparatuur zoals een stormram, ballistische helmen en schilden en het geweer FN303 waarmee rubber kogels kunnen worden afgevuurd. Een firma in Malle bouwt de wagens om zodat alle materiaal een veilige plek aan boord heeft.





Eerder kocht de politie al een Mercedes E400 Break voor de SRT-teams. (PLA)