Spuitgasten uitgeput na strijd tegen matrassenbrand 11 april 2018

Achteraf bekeken heeft de brandweer een klein drama vermeden door maandagavond massaal manschappen naar de Handelsstraat te sturen. Daar was om een onbekende reden vuur ontstaan in een winkel met honderden matrassen. Liefst tien brandweer- en commandowagens kwamen ter plaatse.





"Onze mensen moesten met zuurstofmasker de brand van binnen in het onoverzichtelijke gebouw bestrijden", zegt woordvoerder Kristof Geens. "Bij zo'n smeulende brand loopt de temperatuur op tot 500 à 600 graden. De rook en de hitte konden niet weg uit die kleine ruimtes. Onze mensen raakten daardoor snel uitgeput en werden heel regelmatig afgelost. Die aanpak heeft gewerkt want wij hebben een erg grote brand kunnen voorkomen", zegt Geens. (PLA/