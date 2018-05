Springkastelen, zelfs leuk tijdens een stortbui 01 juni 2018

Een springkastelenfestival voor volwassenen, dat is Summerbounce. Het voorproefje dat gisteren werd geserveerd op de Groenplaats viel letterlijk in het water. Net bij het opblazen van het grote springkasteel gingen de hemelsluizen helemaal open. De organisatie van het festival zelf hoopt voor 30 juni vooral op zon. Voor het tweede jaar op rij kan je je gaan uitleven op allerlei kleurrijke opblaaskastelen en avontuurlijk parcours in het Nachtegalenpark. Hoogtepunt wordt een gigantisch springkussen van liefst 1.000 vierkante meter. Naast al dat springplezier zijn er nog allerlei andere activiteiten te beleven. De ultimate makeover corner, foodtrucks en het mysterieuze labyrint met verborgen bar zijn slechts een greep uit het aanbod. Ook een hele rist dj's is van de partij. (DILA)