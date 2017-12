Sports Trophy houdt sporters actief tijdens kerstvakantie 02u29 0 Foto Klaas De Scheirder Ludo Van Campenhout, Jan Balen, Mohamed Messoudi en Karim Bachar in de Parkloods.

Sportievelingen die op een competitieve manier hun conditie willen onderhouden tussen de eindejaarsfeesten door, kunnen daarvoor terecht in Park Spoor Noord. Van 23 december tot 3 januari kan je in de Parkloods gaan sporten op Sports Trophy. Het grootste indoor voetbaltornooi van Vlaanderen, de 3x3 Masters Basket XMAS Edition en een volleybaltornooi voor alle leeftijden zijn er voor sporters en supporters.





Vandaag staat er al meteen een spektakelmatch op het programma, ten voordele van Music For Life.





De twee peters van de Soccer Trophy, topzaalvoetballer Karim Bachar en ex-Beerschot vedette Mohammed Messouditverzamelden een vedettenploeg rond zich, onder meer panna-legende Ilyas Touba en voormalig Beerschot-spits Vincenzo Verhoeven spelen tegen elkaar voor het goede doel. Als zijn drukke agenda het toelaat zal ook acteur Matthias Schoenaerts zijn opwachting maken in sporttenue. De aftrap wordt gegeven om 18 uur. Voor 3 euro kan je de vriendschappelijke sfeermatch bijwonen. (DILA)