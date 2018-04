Sportpaleis zorgt voor 600 extra parkeerplaatsen 11 april 2018

02u51 0 Antwerpen Als alles goed gaat, zal het Sportpaleis dit najaar nog 600 extra parkeerplaatsen hebben. Aan de Carrettestraat, net over de zogenaamde Sportpaleis-brug, worden de extra plaatsen gecreëerd.

Het Sportpaleis wil tegen het begin van komend seizoen nog 600 extra parkeerplaatsen creëren op het terrein aan de Carrettestraat. Hiermee speelt de concerthal in op onder andere de parkeerdruk in de buurt. "We beseffen goed dat de parkeerdruk hier erg hoog is in de buurt. En we willen ook aantonen dat we daar mee bezig zijn. Door het creëren van 600 nieuwe plaatsen hopen we een stukje te verlichten", vertelt uitbater Jan Van Esbroeck (N-VA). Bijkomend zal er in de toekomst nog heel wat veranderen. "We weten dat de parkings die we nu gebruiken niet tot in de eeuwigheid beschikbaar zullen blijven. Zoals bijvoorbeeld de Slachthuissite waar binnenkort een nieuwe ontwikkeling komt. We moeten daarop anticiperen."





Fiets

Het Sportpaleis verloor midden vorig jaar nog zijn milieuvergunning omdat het niet genoeg eigen parking kon aanbieden. De groep kon wel aantonen dat ze het exclusieve gebruik hadden voor een heel aantal parkings in de buurt. Dat maakt dat ze continu een 4.800 plaatsen hebben. "Daarbij dringen we er bij veel bezoekers op aan om alternatieven te kiezen. Onder andere de fiets. We zagen bij het concert van Nick Cave bijvoorbeeld een echte stormloop, zo'n 1.100 mensen kwamen met de fiets. Dat is nog uitzonderlijk maar dat toont wel het potentieel." (NBA)