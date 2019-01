Spoeddiensten draaien overuren na vele valpartijen op gladde wegen

BJS

18 januari 2019

15u21 0

Het heeft vrijdagochtend stevig gevroren en dat hebben ze op de spoeddiensten van de Antwerpse ziekenhuizen geweten. Daar kregen ze opvallend meer patiënten over de vloer.

Het kwik daalde in de nacht van donderdag op vrijdag tot -5 en dat zorgde ervoor dat de wegen er glad bijlagen. Bij ZNA Middelheim, de grootste spoeddienst van Antwerpen, kwamen vrijdagochtend 20 à 25 extra patiënten binnen. “Het klinkt een beetje cynisch, maar op gladde dagen weten we op voorhand dat onze winkel goed zal draaien”, knipoogt dokter Mike Smets. “Op een normale dag behandelen we op onze spoeddienst grofweg 120 patiënten. Vandaag zijn dat er 20 à 25 extra. Het gaat dan om mensen met de typische kwetsuren die bij valpartijen voorkomen. Meestal breuken, aan de polsen bijvoorbeeld.”

Ook in andere Antwerpse ziekenhuizen zagen ze méér patiënten dan anders. In de GZA-ziekenhuizen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius kwamen sinds 7u ‘s morgens respectievelijk 26 en 17 patiënten binnen die op de gladde wegen ten val waren gekomen. Later op de dag - naarmate de temperaturen weer stegen – werd het weer rustiger.

Opvallend: bij ZNA Stuivenberg in Antwerpen-Noord was van een toeloop van gevallen voetgangers of fietsers amper iets te merken. “We hebben 1 of 2 mensen geholpen die gevallen waren. Blijkbaar ligt Stuivenberg in een warmer stukje van de stad”, aldus de spoedarts van wacht.