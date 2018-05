Spitfire en F-16 palmen luchthaven in 12 mei 2018

De luchthaven van Deurne is dit weekend het decor voor de 27ste Stampe Fly In. Het evenement is altijd goed voor duizenden bezoekers. Blikvangers zijn, naast de SV-4-tweedekkers, onder meer een Spitfire, een F-16 en een P-51 Mustang. Maar ook in de lucht is véél te zien én te beleven.





Het leven is aan de durvers: de Royal Antwerp Aviation Club organiseert vandaag vanaf 13 uur - normaal is het dan vrij goed weer - luchtdopen met een SV-4-tweedekker (de beroemde vliegtuigen van Stampe en Vertongen) of een ander toestel. Op de grond gebeurt er ook genoeg. Organisator Danny Cabooter is blij met de komst van het Nederlandse Flying Circus. "Een Nederlands gezelschap, met een baas die nog lijnpiloot is geweest. Ze brengen slapstickacts en vertellingen rond de luchtvaart. Fantastisch voor jong en oud."





Onmisbaar op de Fly In zijn de vliegtuigen die een hoofdrol opeisten tijdens de Tweede Wereldoorlog: de Spitfire, de Hawker Fury, de Trojan en de Harvard. Verder houden de Red Devils (Belgische luchtmacht) zowel zaterdag als zondag formatievluchten met de legendarische Fouga Magister.





Fly In, doorlopend op zaterdag 12 en zondag 13 mei van 10 tot 17 uur. Toegang: 5 euro op beide dagen. Tot en met 11 jaar mag je gratis binnen. (PHT)