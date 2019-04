Spijbelaars kleden zich in het groen voor klimaatbetoging BJS

04 april 2019

13u16 0 Antwerpen Voor de negende keer zijn in Antwerpen spijbelende jongeren op straat gekomen om aandacht te vragen voor de klimaatzaak. Opvallend: de manifestanten hadden zich in groene kledij getooid om hun boodschap kracht bij te zetten. De opkomst was aan de magere kant: een honderdtal aanwezigen kwam donderdagochtend opdagen.

“What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!” klonk het donderdagochtend alweer in de straten van de binnenstad. De negende Antwerpse klimaatactie was vooral een initiatief van Students for Climate. Maar onder de deelnemers zagen we ook enkele vertegenwoordigers van Grootouders voor het klimaat.

De stoet vertrok donderdagochtend voor de tweede keer op rij aan de ingang van de Voetgangerstunnel aan de Sint-Jansvliet. Het traject werd onder meer wegens werkzaamheden wat verlegd en kreeg het Stadspark aan de Leien als eindpunt.

De opkomst was aan de magere kant: een honderdtal aanwezigen kwam donderdagochtend opdagen. Mogelijk valt de lagere opkomst te verklaren door de afwezigheid van enkele van de drijvende krachten achter Youth for Climate.