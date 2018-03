Speuren naar schatten in 7,5 ton grond 20 maart 2018

Archeologen hebben hun veldwerk rond de Kipdorpbrug afgerond. Bij dat veldwerk zijn heel wat archeologische pareltjes naar boven gekomen waaronder een volledig zwaard dat gediend zou hebben tijdens de veldslag tegen de Spanjaarden. Maar omdat er in de grond ook veel kleine artefacten verborgen kunnen liggen, zijn archeologen bezig met het zeven van zo een vijf kuub grond. Dat weegt samen ongeveer 7.500 kilo.





Dobbeltol

Dat leverde al enkele beenderen op maar ook een dobbeltol gemaakt uit been. De spil ontbreekt maar toch is de dobbeltol een mooie vondst want het gaat om een zeldzame variant van de gewone dobbelsteen. De archeologische dienst van de stad Antwerpen onderzoekt zoveel mogelijk opgegraven aarde om een zo compleet mogelijke inventarisatie op te kunnen stellen van alle vondsten. Zo gaat er geen kennis verloren over de geschiedenis van Antwerpen en de bastions die de stad moesten verdedigen tegen invallen.





De archeologen zullen nog een hele week bezig zijn met het zeven van de vele kilo's aarde. (ADA)