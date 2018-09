Speuren naar je voorouders in het FelixArchief 06 september 2018

Altijd al willen weten wie uw voorouders zijn? Met de cursus 'Speuren naar je voorouders' komt u alles te weten over uw familiegeschiedenis. De lessen starten op 7 september en vinden op vier opeenvolgende vrijdagen plaats in het Sint-Felixpakhuis.





In de cursus 'Speuren naar je voorouders' leert u info over uw voorouders vinden. Familiekunde Vlaanderen geeft u de basis mee voor een stamboomonderzoek en helpt u de familiepuzzel vervolledigen. Hoe dieper u de geschiedenis ingaat, hoe meer u ontdekt. In september zijn er vier cursussen, in oktober kan u dan weer drie voordrachten bijwonen.





Meer informatie op www.familiekunderegioantwerpen.be (BJS)