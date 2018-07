Speurders in burger vervangen stakende cipiers 11 juli 2018

02u24 0

Veertien speurders van de federale gerechtelijke politie Antwerpen moeten invallen voor de staking van de cipiers in Merksplas en Wortel. De speurders werken gewoonlijk in burger en hebben geen veiligheidskledij. De politievakbond Sypol.be dient een stakingsaanzegging in.





Volgens Ruddy Callewaert van Sypol.be, een vakbond die vooral sterk staat onder de vroegere gerechtelijke politie, worden mensen van de federale gerechtelijke politie opgevorderd dinsdag van 19 tot 7 uur en woensdag van 7 tot 19 uur. Bovendien zou de opvordering ook de komende dagen blijven duren, klinkt het.





Callewaert hekelt onder meer dat de mensen van de FGP meestal geen uniform hebben en dus in burger moeten optreden. "Dit is totaal onverantwoord, dit zal ongetwijfeld voor problemen zorgen. De risicoanalyse blijkt niet meer te gelden. Agenten die voor de politiefusie bij de vroegere gerechtelijke politie zaten, hebben nooit een opleiding ordehandhaving gekregen en bij de vroegere rijkswachters onder de FGP'ers is die opleiding al te lang geleden, zegt de vakbondsman.





"Deze bijstand zou eenmalig zijn en zou te wijten zijn aan de Eurotop in Brussel waarbij 10.000 politiemensen worden ingezet. Daarenboven, 'motiveert' de Commissaris-generaal dat er voor het voetbal dinsdagavond ook vele politiemensen worden ingezet.





Andere, erkende vakbonden sluiten zich niet aan bij de stakingsplannen van Sypol.be (PLA)