Spel Atlas Copco wil kinderen warm maken voor wetenschap Dieter Lizen

27 november 2018

19u08 0

De game studio Curious Cats lanceert in samenwerking met Atlas Copco een nieuwe episode van het digitale wetenschapsspel Ava & Trix. Het spel moet kinderen van het lager onderwijs warm maken voor wetenschap en stem-richtingen. “Bestaande STEM-initiatieven (Science, Technology, Engineering & Mathematics) focussen vooral op het middelbaar onderwijs en laten het lager onderwijs links liggen. Een studie van De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie toont nochtans aan dat deze leeftijd cruciaal is voor de ontwikkeling van affiniteit met wetenschap. Met deze episode willen we dan ook tegemoetkomen aan het tekort aan initiatieven voor de lagere school”, aldus Annelies De Swert, eBusiness Manager bij Atlas Copco.

De nieuwe episode van het spel heet ‘De grote oversteek’ en wordt gratis aangeboden dankzij de sponsoring door Atlas Copco. In het spel krijgen kinderen de schijnbaar eenvoudige opdracht om een vogeltje dat uit het nest is gevallen terug naar zijn mama krijgen. Om tot de oplossing van deze probleemstelling te komen moeten ze experimenteren met luchtdruk. Dat de episode opgebouwd is rond het thema perslucht is geen toeval; Atlas Copco is wereldwijd expert in gecomprimeerde lucht. Het bedrijf wendde dan ook haar knowhow aan voor de inspiratie van de verhaallijn en experimenteerde met eenvoudige materialen uit de supermarkt om de oplossing te testen. Bedoeling van het spel is dat kinderen op een interactieve en speelse manier iets opsteken van wetenschap. Niet enkel digitaal, maar ook in het echt. Aan de hand van hand van huis-, tuin- en keukenmateriaal zoals touw en ballonnen moeten de kinderen zelf een creatieve oplossing bedenken voor het probleem in het spel. De focus ligt dus veeleer op experimenteren dan op kennisoverdracht.