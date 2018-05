Speelkaravaan komt naar Luchtbal 16 mei 2018

Vrijetijdsbeurs De Speelkaravaan komt vrijdag naar Luchtbal. Tijdens de beurs krijgen de inwoners van de wijk een mooi overzicht van activiteiten die in de vakanties of na de schooluren plaatsvinden voor kinderen en tieners. Met De Speelkaravaan richt de stad Antwerpen zich op wijken die een laagdrempelige benadering nodig hebben opdat iedereen het vrijetijdsaanbod voor kinderen en tieners kan ontdekken. Meer dan 30 verenigingen en initiatieven uit Luchtbal en omgeving stellen hun aanbod rechtstreeks voor aan ouders van kinderen uit de buurt. Naast verschillende jeugdverenigingen zijn er op elke Speelkaravaan ook lokale sportverenigingen, een cultuurhuis, musea en stadsdiensten van de partij. De Speelkaravaan vindt plaats tussen 9.30 uur en 14 uur aan de sporthal in de Santiagostraat. (ADA)