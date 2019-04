Speel-O-Rama Splash zorgt voor (water)pret tijdens paasvakantie ADA

01 april 2019

16u28 3 Antwerpen Het district Antwerpen organiseert een nieuwe editie van het kinderfestival Speel-O-Rama Splash. Dat vindt plaats van 15 tot en met 19 april en brengt verschillende open ateliers, workshops en springkastelen naar het Kiel. Deze activiteiten worden gecombineerd met waterpret. Want ook in het zwembad ligt een springkasteel.

Onder het toeziend oog van redders en in blokken van 1 uur kunnen telkens 20 kinderen terecht in het schoolzwembad aan de August Leyweg. Ook voor de kinderen die nog niet zo goed kunnen zwemmen, is er zwemtijd. Alle kinderen moeten een lengte zwemmen onder toezicht van een ervaren redder. Wie niet kan zwemmen, mag niet in het zwembad.

In het knutselatelier gaan kinderen aan de slag met papier, touw en lijm om samen marionetten te maken. Of ze leren er drukken met etsen op zinken platen en rijstpapier en maken iets unieks om mee naar huis te nemen. In het bouwatelier gaan ze creatief aan de slag met cement.

Dit alles vindt plaats telkens van 10 tot 16.30 uur in zaal Zappa en het zwembad. Inkom is 2 euro en vooraf inschrijven is niet nodig.