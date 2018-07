Speel-O-Rama komt naar Zuiderpershuis 14 juli 2018

Het district Antwerpen organiseert een nieuwe editie van het kinderfestival Speel-O-Rama, een creatief en actief kinderevenement met verrassende workshops. Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen tussen 7 en 13 jaar vier weken lang knutselen en ravotten in het Zuiderpershuis. Ook kinderen jonger dan 7 jaar zijn welkom, mits ze begeleid worden door een volwassene. Speel-O-Rama vindt dit jaar plaats van 16 juli tot 10 augustus. Naast de workshops zijn er verschillende springkastelen waarop de bengels kunnen klimmen en springen. Tijdens 'Ietstof' gaan kinderen aan de slag met stoffen en maken ze draagtassen en opbergdoosjes. In 'Theater van Gifant' leren ze toneelspelen en geven ze het beste van zichzelf in een film, op het podium of in een stoet. Vooraf inschrijven is niet nodig. Kinderen tussen 0 en 3 jaar mogen gratis binnen. Anders betaal je 2 euro. (ADA)