Speel-O-Rama: hier mogen jouw kindjes wél naar hartenlust zagen 18 juli 2018

In het Zuiderpershuis kunnen kinderen dezer dagen hun hart ophalen op kinderfestival Speel-O-Rama. Daar amuseren ze zich met workshops, spelletjes en...zelfgemaakte hologrammen

Kinderen tussen 7 en 13 jaar kunnen er knutselen en ravotten. Er zijn ook verschillende springkastelen. In 'Theater van Gifant' leren ze toneelspelen en geven ze het beste van zichzelf in een film, op het podium of in een stoet. Tijdens het 'Bouwatelier' gaan de deelnemers aan de slag met hamer en zaag.





Het technologielabo geeft hen dan weer de kans om hologrammen van zichzelf maken. Ook kinderen jonger dan 7 jaar zijn welkom, mits ze begeleid worden door een volwassene. Speel-O-Rama is er nog tot 10 augustus, vooraf inschrijven is niet nodig.





