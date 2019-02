Spectaculaire Chinese parade trekt zaterdag door Antwerpen 1.500 artiesten trekken van Groenplaats naar Koningin Astridplein philippe truyts

01 februari 2019

14u36 0 Antwerpen Gent, Brussel en Dinant waren er al gaststad voor, maar nu komt de grote Chinese parade eindelijk naar waar ze écht thuishoort: Antwerpen. Meer dan 1.500 artiesten vertrekken zaterdagnamiddag op de Groenplaats en eindigen op het Koningin Astridplein. Het is een kleurrijke proloog van het Chinees Nieuwjaar op 5 februari en de viering daarvan in de Van Wesenbekestraat op 9 februari.

Schepen voor Diamant Ludo Van Campenhout (N-VA) is in zijn nopjes, ook al omdat het overwegend droog zou blijven tijdens de parade. “Bovendien vieren we in 2019 de 35 jaar jonge vriendschapsband tussen Antwerpen en Shanghai. Dit is een prachtige start van het feestjaar.”

Het spektakel start zaterdag om 14 uur op de Groenplaats met demonstraties van ‘Oigong’ (Chinese bewegingsleer). De Chinese ambassadeur en burgemeester Bart De Wever (N-VA) schilderen om half 3 de ogen van de leeuwen en maken ze zo wakker. Omstreeks 15 uur vertrekt de stoet, voorafgegaan door de stadstrommelaars, richting Astridplein. Sommige groepen maakten speciaal de reis vanuit het Verre Oosten. De parade doet er een uur over. Vanaf 17.20 uur volgen nog optredens in de Koningin Elisabethzaal.