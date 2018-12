Speciale hartjesvuurpijlen kleuren hemel van oud naar nieuw David Acke

30 december 2018

17u05 2 Antwerpen Twintig minuten lang zal de Antwerpse hemel oplichten in alle kleuren van de regenboog tijdens het traditionele nieuwjaarsvuurwerk. Voor de negende keer verzorgt Antwerpenaar Cliff Hooge de vuurwerkshow “maar van routine is geen sprake. Elke show is opnieuw vanaf nul beginnen.”

Nog enkele uren te gaan en 2018 behoort definitief tot de geschiedenisboeken. Terwijl iedereen een geschikte feestoutfit zoekt en de laatste hand legt aan de menukaart, is Cliff Hooge en zijn team volop bezig met de voorbereidingen om 2019 met een knal in te zetten. Voor de negende keer verzorgt hij het nieuwjaarsvuurwerk in Antwerpen. “Elk vuurwerk is uniek, van routine is geen sprake,” vertelt hij vanop het ponton op de droogdokkensite. Van hier zullen honderden pijlen de lucht ingeschoten worden en de Antwerpse hemel kleuren. Cliff reist de wereld rond met zijn vuurwerkshows maar Antwerpen blijft speciaal. “Ik was dit kaar in Miami, Hong Kong en Las Vegas maar hier kunnen mijn vrienden en familie mij aan het werk zien. Dat maakt het toch extra speciaal,” vertelt hij. Bovendien verjaart Cliff op 1 januari maar “ik schiet het vuurwerk zeker niet voor mezelf af. Ik doe het voor de duizenden mensen die komen kijken.”

Hartjesvorm

De zwaarste kalibers hebben een diameter van vijftien centimeter en vliegen tot 210 meter hoog. “We starten hevig op klokslag middernacht. Zo weet iedereen dat het nieuwe jaar is ingezet. Nadien maken we het romantisch met speciaal ontwikkelt vuurwerk in hartjesvorm. Dat wordt een heel spannend moment omdat het de eerste keer is dat we die gebruiken. En we eindigen met een knaller van een finale,” vertelt Cliff. Vandaag werden de kleinere pijlen al geïnstalleerd, morgen worden de grotere exemplaren in stelling gebracht. Door het miezerige weer moesten de pijlen afgedekt worden. Maar gevaar dat het weer roet in het eten gooit, is er niet. “Ik heb het hier al veel natter meegemaakt,” aldus Cliff.

Wie het vuurwerk goed wil zien, verzamelt het best op de site op de Scheldekaaien ter hoogte van de Voetgangerstunnel. Die opent om 22 uur. Vanaf dan zijn er drankjes verkrijgbaar aan de bar. Om 22.30 uur draait dj 5napback het feestje in gang. Tien minuten voor middernacht telt Saartje Vandendriessche samen met het publiek af naar de grote vuurwerkshow, die om 24 uur losbarst. Daarnaast is vuurwerkspektakel ook te bewonderen vanop Linkeroever. De Boeienweide garandeert een uitstekend zicht. Wie liever thuis blijft kan de hele show ook live bekijken op één.

Veiligheidsmaatregelen

In Antwerpen is het afsteken van vuurwerk verboden zonder toelating van de burgemeester. Het oplaten van wensballonnen is altijd verboden. Bovendien is het tot 31 januari zoals steeds ook verboden om openlijk vuurwerk in bezit te hebben en aanstalten te maken om het te gebruiken. Wanneer de politie toch mensen met vuurwerk ziet, wordt dat in beslag genomen en riskeren ze een fikse boete. Ook grote tassen of rugzakken zijn niet toegelaten.