Speciale gevelverf moet luchtvervuiling tegengaan Dieter Lizen

19 november 2018

Aan de Universiteit Antwerpen start een veelbelovend doctoraatsproject van 3 jonge proffen die iets willen doen aan de slechte luchtkwaliteit in onze stad. Over verschillende onderzoeksdomeinen heen willen ze onderzoeken hoe de luchtverontreiniging het best bestreden kan worden via stadsontwerp en technologische interventies. Daarbij zal geëxperimenteerd worden met wind en een speciale gevelverf.

“We gaan eerst meten hoe het zit met de luchtverontreiniging in onze streetcanyons zoals de Turnhoutsebaan en de Plantin-Moretuslei”, zegt Maarten Van Acker, promotor van het onderzoeksproject. “Daar is al uitgebreid onderzoek naar gebeurd, maar terwijl Curieuzeneuzen bijvoorbeeld enkel de aanwezigheid van stikstof onderzocht, gaan wij ook het fijn stof en andere schadelijke stoffen onder de loep nemen. Wind zorgt ervoor dat verontreiniging voor een deel wegwaait. Via tekeningen van de straten in 3D, kan je zien wat de invloed van de wind op de verontreiniging zou zijn als je bijvoorbeeld meer hoogbouw aan één kant van de straat zou zetten of een extra buurtpleintje aanlegt.”

Met hulp van de zon

De onderzoekers gaan gevels, muren of wegbestrating ook bekleden met een verf of bezetsel waar de fotokatalysator titaniumdioxide is verwerkt. Die zet vervuilde lucht onder invloed van het zonlicht om in onschadelijke stoffen. Licht is cruciaal omdat het de werking van de katalysator versnelt. Maar je hebt ook wind nodig: die moet de vervuilde lucht langs de zuiverende chemische laag sturen. Vandaar de combinatie van beide technieken.

Voor het project, dat vier jaar zal duren, werd een budget vrijgemaakt van 200.000 euro.