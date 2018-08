Spandoek 'Dood aan FCB' duikt weer op 17 augustus 2018

02u29 0 Antwerpen Het betwiste spandoek met het opschrift 'Dood aan FCB' is weer opgedoken. Het hing enkele uren aan café The Great Old en ging meteen viraal.

Komende zondag vindt in de namiddag de risicowedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge plaats. Ter verwelkoming hing café The Great Old al even een spandoek op, dat er vorig jaar al even hing. Ook nu hing het er maar een paar uurtjes, maar dat was genoeg om verspreid te worden op sociale media. "We hadden dinsdag een gezellige drink, het spandoek kwam ter sprake en werd even boven gehaald om te lachen. We hebben het opgehangen en een paar uur later weer weggedaan maar het was genoeg om op sociale media viraal te gaan. Ook de politie belde, maar we hadden het al weggedaan", vertelt cafébaas Thomas Meersman. Ook vorig jaar moest het spandoek van de politie weggehaald worden.





De Antwerp-supporter verwacht geen problemen komend weekend. "We bedoelden hier echt niets mee, zondag moet een feest zijn voor jong en oud. We willen wel winnen maar verder moet het gewoon tof zijn. Iedereen is al welkom vanaf 9 uur."





Ook de politie zal zondag klaar staan. "Zoals elke match maken wij een risicoanalyse en stemmen we ons daarop af. Een match tegen Club Brugge is altijd een risicomatch dus we zullen daarop voorbereid zijn, maar er zijn geen extra maatregelen of dergelijke gepland", zegt woordvoerder Wouter Bruyns. (NBA)