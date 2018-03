Spaans kunstwerk voor De Coninckplein 07 maart 2018

Voor het barokjaar 'Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert' komt het Spaanse collectief 'Recetas Urbanas' naar Antwerpen. Deze kunstenaars bouwen op het De Coninckplein deze zomer een groot kunstwerk met veel groen als ontmoetingsplek. Ze willen dat doen samen met buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Vandaag (7 maart) is er een infosessie gepland en vertelt architect Santiago Cirugeda meer over het kunstproject. De infosessie gaat door in Buurthuis De Buurt in de Van Schoonhovestraat om 14 uur en om 19.30 uur.





Recetas Urbanas kadert binnen het stadsfestival 'Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert' en de expo 'Experience Traps'. Die expo zal tijdens de zomer kunstwerken tonen in het Middelheimmuseum en elders in de stad. (NBA)