Spaans collectief en buurt zorgen voor groen De Coninckplein 14 mei 2018

Op het De Coninckplein zijn buurtbewoners samen met het Spaanse kunstenaarscollectief Recetas Urbanas volop aan het werken aan een groensculptuur. Het kunstwerk heet Montaña Verde, een groene berg, en maakt deel uit van de tentoonstelling 'Experience Traps' in het Middelheimmuseum. Het kunstwerk zal geen passief werk zijn maar toegankelijk voor de buurt. "Het is een werk voor en door de buurtbewoners. Het is de bedoeling dat zij optimaal kunnen genieten pvan het extra stukje groen in deze nogal grijze omgeving", verduidelijkt schepen voor Cultuur Caroline Bastiaens. De buurt werd berokken bij het ontwerp en hun vraag naar meer groen kwam regelmatig naar boven. "Omdat een bloementapijt niet duurzaam is, zat de samen met de groendienst van de stad. Samen kwamen ze tot dit project. Over de hele constructie komen bloemen en planten. Montaña Verde blijft op het De Coninckplein tot het einde van het Barokfestival. Daarna krijgen de bloembakken een nieuwe bestemming", aldus de schepen. Tijdens de opbouw komen ook scholen uit de buurt een handje helpen. "Ik ben trots op dit project. Het brengt mijn bevoegdheden van groendienst en cultuur bij elkaar." (ADA)