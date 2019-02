Sp.a wil dat fietsers rechts mogen afslaan bij rood licht, maar meerderheid ketst wijziging verkeerswet af: “Niet onze bevoegdheid” ADA

19 februari 2019

10u14 0 Antwerpen Tijdens de eerste districtsraad van Antwerpen wilde sp.a graag het voorstel toevoegen aan het bestuursakkoord dat fietsers voortaan door een rood licht mogen rijden om rechts af te slaan. “Dat is niet aan de orde want de wetgeving om verkeersregels aan te passen is bevoegdheid stad”, zegt de meerderheid.

Tijdens de eerste districtsraad van het district Antwerpen in de nieuwe legislatuur, interpelleerde oppositiepartij sp.a over de koers die het bestuur wil varen rond fietsveiligheid en het comfort van de Antwerpse fietser. Zo wilde de partij graag weten waarom in het bestuursakkoord niet gesproken wordt over het ‘rechtsaf voor rood’ voor fietsers terwijl dat wel opgenomen is in het akkoord van de stad Antwerpen.

“We zijn als sp.a-fractie tevreden met de intentie van het nieuwe bestuur rond fietsveiligheid en het verhogen van het comfort van de fietser. Maar we missen toch een stuk ambitie. We hadden graag gezien dat het principe dat fietsers rechtsaf mogen slaan ook al is het rood, mee was opgenomen in het bestuursakkoord”, vertelt Sascha Luyckx van sp.a.

Geen bevoegdheid

Het antwoord van de meerderheid was vrij eenvoudig. “Wij zijn als district niet bevoegd om de verkeerswetgeving te veranderen. Die bevoegdheid ligt bij de stad. Dit voorstel opnemen in het bestuursakkoord heeft dus ook geen zin. Wat we als district kunnen doen is de infrastructuur aanpassen en ervoor zorgen dat fietsers voor het verkeerslicht kunnen afslaan”, vertelt districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA).

Die nieuwe regel is wel opgenomen in het bestuursakkoord van de stad Antwerpen. Zij onderzoeken welke kruispunten in aanmerking komen om dit systeem in te voeren. Maar N-VA liet eerder al blijken erg kritisch te zijn over dit systeem en ook districtsburgemeester Paul Cordy staat wat sceptisch tegenover de maatregel. “Ik zal akte nemen van de adviezen die uit het onderzoek naar voren komen. Maar ik denk dat we in de eerste plaats moeten kijken naar de infrastructuur en daar indien mogelijk kruispunten aanpassen zodat fietsers voor de lichten kunnen afslaan.”