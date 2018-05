Sp.a trekt de boer op met ontwerpprogramma 28 mei 2018

02u26 1 Antwerpen Op een definitief verkiezingsprogramma van de Antwerpse sp.a moeten we nog wachten tot eind augustus. Een 120-tal leden keurde zaterdag al wel een ontwerpprogramma goed. "We gaan nu de boer op naar middenveldorganisaties", zegt Tom Meeuws.

"We zien de stad niet als een probleem, maar als de oplossing voor ons allemaal. En als we ergens zero tolerance voor willen, is het voor huisjesmelkerij en sluikstort."





Met die woorden sloot lijsttrekster Jinnih Beels zaterdag het congres af. De socialisten zien het internationaal, zoals hun strijdlied: voor de krachtlijnen van hun programma zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties de leidraad.





Antwerpse vertaling

Vijf grote thema's - welvaart, mensen, planeet, vrede en partnerschap - krijgen een Antwerpse 'vertaling'.Sp.a zet hard in op participatie. De burgerbegroting die het district Antwerpen nu al kent, bereikt volgens Yasmine Kherbache veel te weinig mensen. "In dit geval slechts 0,35 procent van de Antwerpenaren. We stellen wijkbudgetten voor. De bewoners moeten beslissen waar de centen voor hun wijk naartoe gaan."





Opmerkelijk is de zogenaamde 'stadsetiquette'. De partij leent dat idee van Amsterdam. "Van de politiecodex maken we op wijkniveau samen met de bewoners een aantal belangrijke leefregels", zo zegt Beels. Elk van de zes afdelingen van de lokale politie moet een kantoor hebben dat 24 uur op 24 open is.





