Sp.a speelt voetbalmatch in droogstaande vijver Stadspark 07 juli 2018

02u37 0

Een voetbalmatch in de droogstaande vijver van het Stadspark: redelijk uniek. De kandidaten van de districtslijst van sp.a maakten er een mini-België-Brazilië van die op 5-2 eindigde.





En er was een boodschap: als je water uit het gesaneerde Lobroekdok pompt, de watertorens bij Schijnpoort inschakelt en een leiding langs de spoorweg legt, kun je de parkvijver doorlopend bevoorraden. "Je kan ze op termijn zelfs in omvang verdubbelen", zegt lijsttrekster Yasmine Kherbache. "Enkel in de Jacob Jacobsstraat moet je de leiding ondergronds leggen. We hebben ons voorstel afgetoetst bij Infrabel."





De parkvijver staat droog omdat de vele werven in de stad het grondwaterpeil doen dalen. (PHT)