Sp.a rolt rode loper uit in Quellinstraat 03 september 2018

02u34 0

Fietsen is een levensgevaarlijke zaak in de Quellinstraat, zo vindt sp.a. Om de onveiligheid aan te klagen, rolde de partij dit weekend de rode loper uit op de verbinding tussen het Stadspark en de de Keyserlei.





"Vandaag is het de eerste schooldag. Dan zijn weer heel veel leerlingen op de baan. Oók naar het Stedelijk Lyceum in de Quellinstraat", zegt Yasmine Kherbache, lijsttrekker voor het district Antwerpen. "Het fietspad houdt ter hoogte van huisnummer 53 plots op, waardoor je tussen auto's en bussen moet invoegen. Máák daar toch een gescheiden fietspad. Onontbeerlijk."





Het aantal letselongevallen voor onbeschermde weggebruikers steeg volgens sp.a het voorbije jaar met een kwart. "Het gebied rond de Quellinstraat zit in de top van die statistieken. Die trend moeten we keren. Van noord naar zuid in de stad willen we een veilige fietsverbinding. Pak hardrijders strenger aan en dwing het naleven van de zone 30 beter af. Vrachtwagens moeten uit de spits worden geplukt", besluit Kherbache. (PHT)