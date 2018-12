Sp.a maakt zich op voor oppositierol in district Anwerpen NBA

17 december 2018

13u31 0 Antwerpen N-VA, Groen en Open Vld vormen samen het bestuur in het district Antwerpen, dat werd gisteren voorgesteld. Dat wil ook zeggen dat sp.a zich opmaakt voor zes jaar oppositie. De partij belooft vanop de oppositiebanken stevig en constructief oppositie te voeren en stelt de levenskwaliteit en gezondheid van de bewoners centraal.

“De gezondheid en het welbevinden van onze inwoners moet op de eerste plaats komen,” vertelt toekomstig districtsraadslid Sascha Luyckx. Eén op vijf Antwerpenaren heeft last van psychische problemen, één op drie ondervindt slaapstoornissen en één op twee heeft last van stress. “Dat zijn ernstige signalen die we niet naast ons neer mogen leggen.”

“Het vorige en dus het toekomstige districtsbestuur zal echt werk moeten maken van meer toegankelijke speelpleintjes en een uitgebreid aanbod voor kleuters en kinderen met zorgnoden. De aanpak moet volgens de partij zeer wijk-en buurtgericht gebeuren en het district moet naar de jongeren toekomen in plaats van omgekeerd”, zegt de partij.

Sp.a wil het districtsbestuur wel steunen in het opwaarderen van het Stadspark. Vanaf 2019 zal het district ook bevoegd zijn voor Den Brandt, Nachtegalenpark, Spoor Noord en dus ook het Stadspark.