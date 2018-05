Sp.a: "Laat kinderen huiswerk op school maken" 17 mei 2018

02u50 0 Antwerpen Als het van de socialisten afhangt, zal het onderwijs een pak meer vanuit de stad gestuurd worden. Ze willen de uitstroom van kinderen zonder diploma van 20 naar 5 procent terug dringen. En geen huiswerk meer, dat moet voortaan op school gemaakt worden.

Bij de socialisten zijn ze duidelijk. "Er zit bij onderwijs heel wat geld maar dat wordt niet altijd even goed gebruikt. We zouden veel efficiënter kunnen werken, geld kunnen vrijmaken, personeel aannemen maar evengoed bestaand personeel efficiënter inzetten, en zo betere scholen creëren."





De scholen moeten een afspiegeling zijn van de wijk waar ze zitten.





"Alle kinderen op alle scholen moeten evenveel kansen krijgen. Dat is nu niet het geval. We zien kinderen die met een taalachterstand zitten en onterecht naar het beroepsonderwijs verwezen worden. Als er een taalachterstand is, kan daar aan gewerkt worden, een hele schoolcarrière lang als het moet. Er moet een buddysysteem komen om de zwaksten te ondersteunen. Daarom stellen we ook een brede opvang voor: voor, tijdens en na de schooluren. Alle kinderen moeten hun huiswerk op school maken. Zo krijgen ze allemaal de begeleiding die ze nodig hebben."





Kopman Tom Meeuws wil ook de muren van de school slopen. "De school moet een plek zijn van en voor de buurt. Sociale diensten, huizen van het kind, sportverenigingen, wijkwerking,... die zouden allemaal een plaats moeten hebben in de school, buiten de schooluren."





Monitoren

Om de uitstroom van leerlingen zonder diploma tegen te gaan wil de sp.a de scholen zelf mee verantwoordelijk gaan maken voor de resultaten. "We moeten leerlingen in een volgsysteem kunnen monitoren en ondersteunen waar dat nodig is. Vanuit de stad kunnen we ook een banenpact afsluiten waar we leerlingen die met diploma afstuderen in beroepsonderwijs ook een garantie op een werkplek geven."





En ook voor leerkrachten is er werk aan de winkel. "We moeten een veel diverser lerarenkorps krijgen, meer mannen maar ook meer leerkrachten met migratieachtergrond. En het lerarenkorps dat we hebben moet beter ondersteund worden om de uitval tegen te gaan."





Open Vld, dat momenteel de schepen voor Onderwijs levert met Claude Marinower, reageert fel op het onderwijsplan van sp.a. "Na 95 jaar socialisten aan het roer, troffen wij kinderen aan in containerklassen, hoge ongekwalificeerde schooluitval en weinig of geen opwaartse kansen", klinkt het. Daar tegenover zet de liberaal de prestaties van de afgelopen 6 jaar. "Wij hebben ongekwalificeerde schooluitval substantieel verminderd: bijna 25 procent in 5 jaar tijd. Mijn beleid reikt nog veel verder dan wat sp.a voorstelt", zegt de schepen nog. (NBA)