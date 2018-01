Sp.a en Groen: "Keuringsbewijs voor élke huurwoning" VOLGENS OCMW WAS ER GEEN ACUUT GEVAAR OP PAARDENMARKT NINA BERNAERTS

26 januari 2018

02u41 0 Antwerpen Het pand op de Paardenmarkt dat vorige week ontplofte werd wel degelijk door twee maatschappelijke werkers van het OCMW gesignaleerd als in 'slechte staat'. Oppositiepartijen sp.a en Groen vragen nu meer controles én een keuringsbewijs voor élke huurwoning in Antwerpen. "Onmogelijk", zegt de stad.

De explosie op de Paardenmarkt zal nog een lang staartje krijgen. Het OCMW signaleerde wel degelijk dat er gebreken waren, er is sprake van "vuil, kakkerlakken, een gebroken raam, renovatiewerken in de 'keuken', die ook dienst doet als badkamer en een huurwaarborg die cash betaald werd".





"De situatie zal helaas heel erg geweest zijn maar er is nergens sprake van gevaar. Dat is een belangrijk verschil als je met de vinger wijst," zegt woordvoerder Michael Lescroart voor OCMW-voorzitter Fons Duchateau. "Er zijn in dit dossier geen fouten gemaakt. De staat van het pand heeft niets te maken met de ontploffing. Onze mensen hebben correct gehandeld."





Ook bij pandtoezicht, onder bevoegdheid van burgemeester Bart De Wever, onderschrijven ze dat er geen onmiddellijke aanleiding was om het ontplofte pand te controleren.





Minder controles

Sp.a en Groen zien dat anders. Zij zeggen dat de reorganisatie van de stadsdienst en de nieuwe regels rond huurwaarborgen huisjesmelkerij in de hand werkt. "Langs de ene kant zijn er minder controles en minder pandtoezichters, van twaalf gingen ze in het afgelopen jaar naar amper drie voltijdse krachten, veel te weinig natuurlijk. Langs de andere kant schiet het OCMW een huurwaarborg allen voor als een pand officieel bewoonbaar is verklaard. Zo gaan mensen niet langer naar het OCMW, ze schrapen het geld bij elkaar om dat cash aan de huurbaas te overhandigen. Deze mensen zijn zo wanhopig naar een dak boven hun hoofd dat ze in de meest schrijnende situaties terechtkomen" zegt sp.a-voorzitter Tom Meeuws.





Moeilijke periode

Woordvoerder voor de burgemeester Johan Vermant bevestigt dat de reorganisatie binnen de dienst voor een moeilijke periode heeft gezorgd. "Het team is voor alle duidelijkheid nu opnieuw met 10 mensen plus één expert, aanwervingen zijn nog steeds lopende en we gaan dus ook opnieuw naar 12 plus één expert daarenboven zijn er 11 mensen bijgezet om de administratie af te handelen, zodat pandtoezichters meer op pad zijn en minder administratie moeten doen. En moest deze dienst wel volledig bemand geweest zijn, dan wijst er nog steeds niets op dat deze woning onveilig zou zijn verklaard. De maatschappelijke werkers hebben, terecht, melding gemaakt maar die niet als prioritair aangeduid. Wat ook correct is, want uit geen enkel verslag blijkt dat hier een accuut gevaar was."





Sp.a en Groen willen voor alle huurwoningen in Antwerpen een conformiteitsattest, een soort van keuringsbewijs zoals die voor de auto al geldt. "Dit gebeurt al in randgemeenten zoals Kontich en Aartselaar. Zo is de verhuurder verantwoordelijk voor zijn panden en is niet langer de huurder de dupe. We willen daar dan een retributie aan koppelen voor de verhuurder en als die zich aan de richthuurprijzen houdt, en dus geen woekerprijzen vraagt, dan kan de retributie terug wegvallen," aldus Meeuws.





Voor de stad is dat geen oplossing. "De woningmarkt in Antwerpen staat onder enorme druk, dat ontkent niemand. Als we morgen attesten gaan vragen voor alle huurwoningen, staat 100.000 man op straat. Dat is geen oplossing. We hebben erg ingezet op renovatie om sociale huurwoningen terug in de 21ste eeuw te krijgen maar dat is een werk van lange adem", zegt Lescroart nog.