Soulfood op Sint-Andries 04 augustus 2018

Sint-Andries is weer een trekpleister rijker: gisteren opende er Het Beestenbos. Een volkscafé met een volkse keuken.





De specialiteiten die er worden bereid, lijken recht uit het hart van New Orleans of Baton Rouge in de VS te komen. Initiatiefnemers Wolfram Ghesquière- die een tijd geleden mee aan de wieg stond van het populaire Caffè Barbossa op het Mechelseplein- Jago Brood en Dries Pasteels willen soulfood en comfortfood een prominente plaats geven op hun kaart. Met de nieuwe zaak in het centrum van Sint-Andries willen ze ook een ontmoetingsplek zijn voor de buurt. (NBA)