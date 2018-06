Soufiane Bouchikhi meldt af voor Nijmegen en Ostrava 07 juni 2018

02u37 0

Atletiek

Soufiane Bouchikhi zal vrijdagavond niet deelnemen aan de Global Athletics meeting in Nijmegen. Hij sukkelt met een lichte achillespeesblessure en wil geen risico nemen.





Het hoofddoel voor Bouchikhi dit seizoen is het EK in Berlijn (7-12 augustus) waar hij op een medaille mikt. Momenteel is hij geplaatst voor de 5000m en de 10.000m. Na zijn 5000m op de IFAM wilde hij in Nijmegen een snelle 1500m lopen en aansluitend in Ostrava donderdag zijn 3000m-record (7'55''55) aanvallen. "Maar door een kleine achillespeesblessure heb ik in samenspraak met mijn medisch team besloten om de races van Nijmegen en Ostrava te schrappen", meldde Bouchikhi. "De topprioriteit is om zo snel mogelijk terug volledig gezond te geraken en me voor te bereiden voor het EK."





Wellicht loopt hij in de aanloop nog de 5000m op de Nacht van de Atletiek op 21 juli. Wie wel present tekent in Nijmegen is Ward Leunckens. De 17-jarige junior bracht op de IFAM zijn record op 1'51''21. In Nijmegen krijgt hij een uitgelezen kans om beter te doen. (BSE)