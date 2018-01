SOS Kinderdorpen krijgt 10.000 euro van diamant 30 januari 2018

02u43 0 Antwerpen De Antwerpse diamantsector overhandigde vrijdag een cheque van 10.000 euro aan SOS Kinderdorpen. Die organisatie zet zich al meer dan 65 jaar in om kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst te bezorgen.

De cheque komt er na een kerstactie van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de spreekbuis en koepel van de sector. Bedoeling was om met een 'kerstknuffel' doorheen de diamantwijk te trekken. Telkens werd een foto genomen met zoveel mogelijk mensen uit de diamantgemeenschap. Elke foto was goed voor een gift van 25 euro aan SOS Kinderdorpen.





Wereldwijd groeien 220 miljoen kinderen op zonder liefdevolle zorg van een familie. SOS Kinderdorpen wil een warm nest schenken aan kinderen die er alleen voor staan, zodat ze later sterke volwassenen worden. (PHT)