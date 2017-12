Song for life voor kankerpatiënten 03u05 11 Foto Laenen Petra Janssens, Annemie Prové en Dirk Deroo.

Bij Sint-Augustinus (GZA) werden gisteren alle kankerpatiënten in de bloemetjes gezet. Met een jukebox en een foodtruck konden patiënten en bezoekers een liedje aanvragen en ook een hapje eten. "We doen het echt om de mensen die dag in dag uit aan het vechten zijn tegen kanker mee een hart onder de riem te steken. De bezoekers moesten een kleine bijdrage voor Music for Life geven. Hiermee willen we De Waaier ondersteunen. Dat is een hulpgroep om kankerpatiënten samen te brengen. Er worden dan ook activiteiten georganiseerd die dan gratis zijn. Maar daarnaast is het voor hen vooral ook belangrijk om samen te komen en elkaar te ondersteunen", vertelt initiatiefneemster en oncologe Petra Janssens. Honderden mensen passeerden gisteren langs het kleine feestje.





(NBA)