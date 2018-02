Soho serveert nu ook cocktails 10 februari 2018

Soho, de bekende wijnbar aan de Marnixplaats, opent een eigen cocktailbar op de eerste verdieping. "Vroeger was dit een lounge met achteraan een rokersruimte. Met deze nieuwe inrichting met eigen cocktailbar en een aparte feestjesruimte op de tweede verdieping kunnen hier drie keer zoveel mensen zitten, goed voor in totaal 59 plaatsen", zegt Stefan Vranckx, woordvoerder en dj van Soho. "Bovendien gaat de bedieining beneden vlotter als onze barman Ralph Sanchez hier elke donderdag, vrijdag en zaterdag de lekkerste cocktails en mocktails shaket. Naast klassiekers als een bloody mary, mojito of caipirinha zal je ook bijvoorbeeld een burning flower, ginger monkey, negrita of matcha sour kunnen proberen." De cocktailbar lijkt zo uit de jaren 50 te komen . "Als mijn ouders vroeger uitgingen naar een cocktailbar, waren ze daar opgekleed. De mannen in kostuum en de vrouwen in een mooie avondjurk", zegt Stefan.





"Een kostuum is zeker niet verplicht, maar we trekken sowieso wel dat publiek van 25-plussers die zich graag mooi kleden, van soulvolle, funky muziek en een lekker glaasje houden."





Dat het plein wordt opgebroken, deert Stefan niet, integendeel. "We zullen eventjes door de zure appel heen moeten, maar nadien krijg je vanuit onze bar boven een prachtig zicht op een volledig vernieuwd plein... Dat kan toch niet beter, of wel?". (DILA)