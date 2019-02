Sofahost: kies een sofa en test hem uit bij eerdere kopers thuis Dieter Lizen

12 februari 2019

Wie online een nieuwe sofa koopt, wil meestal ook eerst testen of hij lekker zit. Via de website sofahost.be kan je een sofa kopen door eerst langs te gaan bij eerdere kopers om de zetel te testen. Het idee komt van Bru Textiles, een Antwerps bedrijf in meubeltextiel.

De sofa’s van sofahost.be vind je niet in een showroom, enkel op een website en bij mensen thuis. “We hebben een uniek hostingsysteem opgezet. Daarbij kunnen mensen die al een sofa bij ons hebben gekocht zich volledig vrijblijvend aanmelden op onze lijst van ‘sofahosts’”, zegt Koen Van Mol van Sofahost. “Als er een potentiële koper zich aandient bij ons, verwijzen wij hen door naar een van onze hosts waar ze de sofa kunnen testen. We matchen ook tussen koper en host, zo laten we grote gezinnen langsgaan bij andere gezinnen en alleenstaande dames bij een alleenstaande dame. Eerlijker kan niet: je test eerst uitgebreid de sofa in een echte woonkamer, je krijgt oprechte feedback van eerdere kopers en maakt daarna een weloverwogen aankoopbeslissing. Als je beslist om een sofa te kopen, krijgt de host 10 procent van het aankoopbedrag. Als jij als koper de unieke promotiecode van de host doorgeeft, krijg je zelf ook een korting van 100 euro op de sofa. Hosts beslissen zelf hoeveel reclame ze voor ons product maken en hoe vaak ze ingaan op de vraag om een bezoek van nieuwe klanten.”

Doordat Sofahost.be geen showroom heeft en ze dankzij de mond-aan-mond-reclame ook bespaart op haar marketingbudget, blijven de prijzen relatief laag. Een éénzit heb je voor 550 euro, een driezit met twee chaise longues kost 1.975 euro.