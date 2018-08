Soedanees (31) met kort lontje riskeert 12 jaar cel BETROKKEN BIJ DRIE STEEKPARTIJEN EN ÉÉN VECHTPARTIJ IN ÉÉN WEEK JONATHAN BERNAERTS

17 augustus 2018

02u26 0 Antwerpen De Antwerpse procureur eist 12 jaar cel tegen een Soedanese vluchteling. Walidin H. (31) was in één week tijd betrokken bij verschillende steekpartijen in Antwerpen. Sinds begin dit jaar zit hij vast in de gevangenis van de Begijnenstraat.

Poging tot doodslag, opzettelijke slagen en verwondingen, verboden wapendracht, bedreigingen... De lijst aan feiten die Walidin H. in één week tijd pleegde, is lang. Nochtans was de man, die in 2015 zijn thuisland Soedan ontvluchtte, met de beste bedoelingen naar België gekomen. Hij volgde Nederlandse taallessen en had zich aangesloten bij een Soedanese vereniging in de stad. Maar Walidin H. voelde zich misbegrepen. Hij dacht dat anderen hem uitlachten en barstte geregeld uit in woede.





Fietsslot

Een eerste keer gebeurde het op 16 januari 2018 aan de Minderbroedersrui, waar hij Nederlandse les volgde. Hij kreeg het met medeleerlingen aan de stok over de politieke situatie in zijn thuisland. De gemoederen liepen hoog op en er ontstond een vechtpartij, die Walidin H. met een zwaar fietsslot probeerde te beslechten. Een lerares kon de boel uiteindelijk bedaren.





Keukenmes

Twee dagen later trok Walidin H. met een groot keukenmes naar een ontmoetingsplaats in de Lange Zavelstraat. Een van de aanwezigen zou hem even voordien via de telefoon hebben beledigd en dus vond Walidin H. dat de man een lesje verdiende. Het merendeel van de aanwezigen kon zich verschansen. Twee personen liepen uiteindelijk messteken op.





Op 22 januari 2018 was het opnieuw prijs. Ditmaal werd de politie naar de Brederodestraat geroepen, waar Walidin H. op een appartementje verbleef. Een discussie met een huisgenoot over nachtlawaai was daar volledig uit de hand gelopen. Walidin H. had een mes genomen en had het ding in de borst van zijn rivaal geplant. Het slachtoffer werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht en is er inmiddels bovenop.





Schaar

Een dag later werd Walidin H. opgepakt, nadat hij een laatste keer had toegeslagen. In de Haantjeslei kreeg hij het aan de stok met een kennis, op wiens vrouw hij een oogje had. Ditmaal viel Walidin H. het slachtoffer met een schaar aan. De man was drie weken arbeidsongeschikt.





De advocate van Walidin H. vindt niet dat haar cliënt naar de gevangenis moet. Hij heeft nooit de intentie gehad om iemand te doden, zo klonk het. "Zijn agressieprobleem is een gevolg van zijn ongelukkige jeugd. Hij is op de vlucht gemoeten voor zwaar oorlogsgeweld in zijn thuisland. Eigenlijk heeft hij niks anders gekend dan oorlog. Men heeft hem dan ook aangeleerd dat je problemen met geweld moet oplossen."





Vonnis op 30 augustus.