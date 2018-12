Socialisten op zoek naar schepen Nina Bernaerts

23 december 2018

20u04 0 Antwerpen Stad zoekt schepen. Waar het in andere steden vechten is om de postjes staat er in Antwerpen eentje vacant. Sp.a moet op zoek naar een kandidaat die het wil doen. De partijtop zal zich ook moeten herpakken nadat de helft van de fractie tegen de coalitie met N-VA stemde. Beels heeft één duidelijke boodschap: “er is geen plaats voor eigenbelang.”

Kopvrouw Jinnih Beels flikte het zaterdag opnieuw. 196 keer ja, 78 keer nee, 4 onthoudingen, dat was de uitslag op het ledencongres waar de leden zich mochten uitspreken over de mogelijke coalitie van sp.a en N-VA. Vier uur lang werden Beels en de anderen op de rooster gelegd. Uiteindelijk won ze in een T-shirt ‘Make it a december to remember’. “Vrienden, ik ben heel blij dat we nu zes jaar voor een beter en ander Antwerpen kunnen gaan. Ik besef dat het een moeilijke zaak wordt en de nee-stemmers nemen wij wel degelijk mee. We begrijpen die bezorgdheden en we gaan daar blijven naar luisteren”, klonk het op het podium. Beels sprong er weer af en zonderde zich even af in een donker hoekje met haar GSM. Nog zenuwachtig en vol spanning typte ze: ‘het is gelukt, tweederde is pro het bestuursakkoord’, sent naar een nieuw contact in haar gsm: Bart De Wever. Beels recht haar rug en brengt de duidelijke boodschap aan haar fractie: “nu gaan we aan één zeel trekken.”

Sp.a zkt schepen

De socialisten die in feiten met 2,5 schepenpost op 6 verkozenen, heel wat uit brand konden slepen, kunnen die halve post nog niet invullen. Een luxe-probleem. Het is Guler Turan die eerst bedankte. Ondertussen hebben ook de andere verkozene Hicham El Mzairh en Karim Bachar de post geweigerd, niet zozeer vanwege de coalitie met N-VA wel omdat het niet hun materie zou zijn. De positie van Güler Turan binnen de partij lijkt zo wel heel erg te wankelen. Nadat ze vrijdagavond na lang stilzwijgen heel wat kritiek uitte op het bestuursakkoord. Vermoedelijk zal eerste opvolger Tatjana Scheck die plaats innemen, zij heeft ook kennis van zaken als OCMW-raadslid. De partij heeft tot 7 januari om die schepenvacature in te vullen.

Zes woelige jaren?

Het feit dat drie van haar verkozen fractieleden uiteindelijk nog tegenstemden, deed Beels wel degelijk pijn. Ze wil hen nu de tijd geven om even op adem te komen maar er zullen nog enkele duchtige gesprekken komen. Ook Beels beseft dat ze aan een moeilijke tocht begint met de N-VA die ook in verkiezingsmodus gaat en met tegenstand in eigen rangen. “Ik wil mijn mensen op één lijn krijgen en ik begrijp ook de bezorgdheden die zij uiten. Wij gaan ons ook goed omringen met critici zodat we zelf ook kritisch blijven. We gaan ook vaker terugkoppelen naar de leden in de vorm van ledenvergaderingen”, belooft Beels. Maar Beels heeft ook een niet te missen boodschap voor haar fractie. “Voor eigenbelang is hier echt géén plaats. Wij moeten eerst alles doen voor de stad en voor de partij én niet voor de postjes. Wij moeten er zijn voor alle Antwerpenaren, 1 op 3 stemt daarbij voor rechts, we moeten dat ook inzien. We moeten rechts en links overstijgen. En dat is ook de boodschap die ik wil meegeven aan de fractie.”