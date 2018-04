Socialisten laten Meeuws niet vallen SLECHTS 2 TEGENSTEMMEN TEGEN VERKIEZINGSLIJST OP CONGRES PHILIPPE TRUYTS

23 april 2018

04u28 0 Antwerpen Geen spatje twijfel was er zaterdag bij de leden van de Antwerpse sp.a: de verkiezingslijst met kopstukken Jinnih Beels en Tom Meeuws heeft het volste vertrouwen gekregen. Slechts twee leden stemden tegen, op meer dan 150 stemgerechtigden.

De socialisten schrijven ongeacht het resultaat in oktober sowieso geschiedenis. Voor het eerst trekken ze met een onafhankelijk kandidaat boven aan de lijst naar de stembus. Jinnih Beels, in een vorig leven nog politiecommissaris, was zo blij met de afloop van het congres dat ze zondag nog de Short Run liep op de Antwerp 10 Miles. Haar allereerste keer. "Voor onze verkiezingscampagne is de goedkeuring van de lijst het échte startschot. We moeten opnieuw vooruit. Laten we dromen van een veiligere, properdere stad. En van een plezanter Antwerpen, zoals de stad vandaag is met die 10 Miles. Er is de voorbije jaren te veel op het negatieve gefocust. Samenhorigheid, dáár gaat het om."





"Niet bang"

Over een eventuele slechte afloop van het gerechtelijk onderzoek tegen Tom Meeuws, wil Beels niet speculeren. "Eerlijk? Ik ben daar nu niet mee bezig. Wél met hoe ik 55 man op één lijn moet krijgen."





En Meeuws zélf? "Ik ben niet bang, ik heb alle vertrouwen in het gerecht. Ik heb het congres ook héél open gezegd wat er aan de hand is. Onze lijst is een spiegel van de stad en haar samenleving. Met plezier zie ik dat onze leden in een moeilijk moment kiezen voor een lijst die ondubbelzinnig de stad in een andere plooi wil leggen. Ik heb er ook hard voor gewerkt, véél gesprekken gevoerd."





Johan Cruijff

Eén van de nieuwkomers is Karl Apers. Hij staat veertiende. "Het rugnummer van Johan Cruijff en de dag van de verkiezingen, 14 oktober. Het congres was overrompelend, ik heb een heel warme en strijdbare partij gezien. Natuurlijk wil ik in de gemeenteraad geraken, maar ik begin er bescheiden aan."





"Mooiste ooit"

Toon Wassenberg gaat na twaalf jaar gemeenteraad niet meer voluit voor een mandaat. Hij is zaakvoerder van een bedrijf dat vliegtuigonderdelen ontmantelt en recupereert. Hij staat 51ste en wordt geduwd door liefst vier vrouwen: Yasmine Kherbache (lijstduwer), Monica De Coninck, Kathleen Van Brempt en Greet Van Gool. "Ik ga nu vooral jonge mensen bijstaan. Het is leuk om eens campagne voor anderen te voeren."





Volgens Kathleen Van Brempt is deze sp.a-lijst zowat de mooiste ooit. "Een vijftal plekken blijven nog even openstaan. We hebben héél veel zin om weer te besturen. We komen van ver, maar de heropbouw is begonnen. We hebben een gewaagde lijsttrekster die met beide voeten in de stad staat en er is Tom Meeuws die niet ter discussie staat."





Na Beels en Meeuws vervolledigen Güler Turan, Karim Bachar en Tatjana Scheck de top 5. Socioloog Marc Swyngedouw staat 20ste.