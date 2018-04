Snuisteren in tweedehandskledij van Clouds of Fashion 28 april 2018

Modeliefhebbers mogen zich zondag opmaken voor de vierde tweedehandsverkoop van het Antwerpse modelabel Clouds of Fashion. Die heeft plaats in de parkloods van Spoor Noord. De opbrengst gaat naar vzw 't Frakske, die kansarmen aan betaalbare kledij helpt.





Meer dan honderd standhouders verzamelen van 11 tot 17 uur met kleding en accessoires. Laurentine Van Landeghem, de jonge oprichtster van Clouds of Fashion, biedt haar eigen kledij te koop aan. Een pak bloggers en social media influencers bevestigden al hun komst: onder meer Tiany Kiriloff, Zoë Van Gastel, Jill De Greef en Celine Van Ouytsel. Verschillende foodtrucks zorgen voor culinaire lekkernijen en trendy drankjes. (PHT)