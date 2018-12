Snellere afhandeling van havencontainers dankzij digitale apps NBA

11 december 2018

Antwerpen NxtPort lanceert twee nieuwe diensten die de afhandelingen van containers in de Antwerpse haven vlotter doen verlopen. Dankzij een gedigitaliseerde data-uitwisseling worden de processen versneld voor het importeren en doorvoeren van containers.

Logistieke bedrijven kunnen vanaf nu via NxtPort gebruik maken van twee gloednieuwe diensten om de administratieve processen te vergemakkelijken en doorlooptijden van geïmporteerde containers te verkorten. Ze zorgen ervoor dat verschillende diensten veilig kunnen communiceren. Zo kan via Next Mode of Transport API de vervoersmodus van elke container bepaald worden, waardoor die container op een betere plek kan geplaatst worden voor een snellere pick-up.

Daniel Lievens, CEO van NxtPort, over de economische voordelen: “Deze manieren van data uitwisselen zijn een primeur voor de havensector wereldwijd. De snelle data-uitwisseling, het verkorten van de wachttijden en het multimodaal doorvoeren van geïmporteerde containers brengt niet enkel efficiëntiewinsten maar ook economische voordelen voor de hele logistieke keten rond de haven van Antwerpen.”

Groen licht

NxtPort lanceert ook de Green Lights API, die de status van alle containers bijhoudt. Alle containers moeten via de douane, de scheepsagent en de terminal een ‘groen licht’ krijgen. Deze info is nu gebundeld en beschikbaar zodat containers ook sneller opgepikt kunnen worden na hun ‘green light’.

Deze twee diensten zijn onderdeel van de ImportChain van NxtPort, een datahub waarin allerlei diensten verzameld worden om de invoer van containers te verbeteren. Binnenkort verschijnt er ook een nieuwe dienst, ontwikkeld in samenwerking met Portapp, die de communicatie tussen de actoren betrokken bij douane-inspectie zal digitaliseren.