Snelle en tijdelijke verkeersmaatregelen in Antwerpen, Berchem en Merksem NBA

14 december 2018

De stad neemt enkele tijdelijke infrastructuuringrepen om kruispunten verkeersveiliger maken in afwachting van een meer structurele aanpak.

In de Lode Zielenslaan komt aan de zijde van het Frederik Van Eedenplein een prefab verkeersplateau. En er komen rijbaankussens met een middengeleider. Aan de rand van de straat komen er verdrijvingsvlakken en plooibakens (flexibele palen) om uitwijkgedrag te voorkomen. Ook ter hoogte van twee zijstraten, de Georges Eekhoudlaan en de Oscar de Gruyterlaan, worden rijbaankussens geplaatst in beide rijrichtingen.

Aan het Rooi in Berchem, in de Berchemboslaan, komen er 6 betonnen rijbaankussen bij. Ook hier worden er aan de rand van de straat verdrijvingsvlakken en plooibakens geïnstalleerd om uitwijkgedrag te voorkomen. In de Saffierstraat installeert de stad 4 betonnen rijbaankussens.

In de Adelaarstraat in Merksem worden twee betonnen rijbaankussens aangelegd, met ook een plaatselijke wegversmalling door middel van markeringen. Plooibakens zorgen voor een fietsdoorsteek. In de parkeerstroken zijn verdrijvingsvlakken met flexibele palen voorzien.